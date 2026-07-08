La frase de Novak Djokovic sobre Messi que agranda aún más su figura: "Me gustaría jugar como él"

El tenista serbio se sintió orgulloso de seguir pudiendo ganar a rivales mucho más jóvenes que él, y deseó poder jugar como el futbolista argentino. Este viernes jugará contra Sinner en Wimbledon.

Novak Djokovic continúa haciendo historia en Wimbledon. El tenista serbio logró este martes sellar su pase a las semifinales del Grand Slam británico tras batir a Félix Auger-Aliassime (6-7, 6-3, 3-6, 7-6, 6-7), y se verá las caras con Jannik Sinner este viernes.

Sin embargo, Djokovic no es el único deportista en seguir agrandando su leyenda. Mientras 'Nole' disputaba su encuentro de cuartos de final, Argentina consiguió remontar un 0-2 abajo contra Egipto, con Lionel Messi ejecutando un partido más para la historia.

En concreto, en 15 minutos el combinado celeste remontó el partido dejando un 3-2 en el marcador, sin necesidad de acudir a la prórroga. "A mí me gustaría jugar 90 minutos como él, pero…", comentó el serbio en rueda de prensa, después de que un periodista comparase a ambos.

"Es increíble cómo Leo Messi sigue marcando goles a sus 39 años y tú has ganado después de 5 horas y 15 minutos", señaló el periodista, a lo que Novak no quiso compararse con Messi, pero sí que se rindió ante él.

Por último, Djokovic se sorprendió de sí mismo al poder seguir jugando contra rivales mucho más jóvenes. "A esta edad, seguir siendo capaz de pelear con jugadores que son 15 años más jóvenes que yo y ganarles en partidos tan ajustados es una bonita sorpresa. Pero al mismo tiempo siempre tengo las expectativas más altas sobre mí mismo", concluyó el serbio.

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