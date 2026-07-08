Marc Márquez cambia el chip para Alemania: "Podemos estar desde el principio entre los más rápidos"

Tras varios fines de semana en los que Marc dijo que sus rivales serían más rápidos que él, ahora en Alemania cree que estará en la lucha desde el inicio.

Marc Márquez llega a Alemania, uno de sus escenarios favoritos, y no esconde que puede ser favorito desde el primer segundo. Ha cambiado su discurso con respecto a las últimas carreras en las que colocaba a sus rivales, Jorge Martín y Marco Bezzecchi, como candidatos a la victoria.

En declaraciones facilitadas por Ducati, Marc habla de las diferencias entre las citas de Países Bajos y Alemania.

"En Assen sabíamos desde el principio que tendríamos que apretar los dientes y sufrir, pero aun así logramos gestionar la situación y sumar puntos importantes para el Campeonato. Aquí, en Sachsenring, el escenario es diferente: físicamente tendré dificultades, sin duda, pero la configuración de este circuito exige un menor gasto de energía. Podemos estar desde el principio entre los más rápidos", explica el actual campeón de MotoGP.

Pecco Bagnaia, por su parte, no se ve tan fuerte: "El fin de semana en Assen fue complicado y me dolió mucho terminar el domingo con una retirada, sobre todo por el trabajo realizado junto al equipo. Sachsenring no ha sido históricamente uno de mis circuitos favoritos, pero afrontamos este fin de semana con la máxima determinación".

"Será muy importante lograr un buen resultado para cerrar de la mejor manera posible esta primera parte de la temporada antes de la pausa estival", cierra el italiano.

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