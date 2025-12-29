Bortoleto desvela los valiosos consejos de Fernando Alonso: "Hablamos mucho"

El piloto de Sauber, que pasará a ser Audi, cuenta cómo son sus conversaciones con Fernando Alonso, que es su representante en la Fórmula 1.

Gabriel Bortoleto es el protegido de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Pertenece a su agencia de representación y el asturiano siempre ha defendido que es el joven con más futuro en la competición. Sus números lo confirman: campeón de la F3 y la F2... y brillando como rookie.

En 'Motorsport', Bortoleto ha desvelado los valiosos consejos que le da Fernando cada fin de semana: "Hablo mucho con él. Y me da muchos 'inputs' sobre mis cosas en pista".

"Creo que está orgulloso, diría. Y eso me hace feliz", dice el piloto de Sauber, que pasará a ser Audi ya la próxima temporada.

Bortoleto no quiere cambiar, desea mantener esa filosofía de trabajo que tiene desde que era un niño: "No he cambiado en absoluto. He aprendido a gestionar mejor mi tiempo, pero mi personalidad es la misma".

"Siempre digo que, si algún día cambio, que me den una bofetada. De momento, no me han dado ninguna", apunta.

De Sauber a Audi

El 2026 será un año realmente importante para el joven brasileño. Por primera vez pilotará ese Audi, antes Sauber, que se instala en la Fórmula 1.

"Estoy muy emocionado de empezar este nuevo proyecto. Poder centrarme completamente en él y liderarlo será increíble", cierra Bortoleto, que se ve capacitado para liderar un equipo que empezará de cero con la nueva reglamentación del Gran Circo.