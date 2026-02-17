Alineación de Aston Martin en la segunda semana de test en Bahréin: qué días corre Fernando Alonso

Alineación de Aston Martin para la segunda semana de test en Bahréin: qué días corre Fernando Alonso

El piloto español pilotará el AMR26 por última vez en los test de pretemporada este miércoles en el horario de tarde y el jueves durante el día entero.

Este miércoles comienza la segunda semana de test de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin. Los 22 pilotos de la parrilla podrán dar las últimas vueltas con sus nuevos monoplazas para probar su fiabilidad y detectar los últimos problemas antes del GP de Australia.

Además de la alineación de pilotos de Haas, única confirmada este lunes, otros equipos como Ferrari, Williams y Aston Martin ya han anunciado en qué horarios y días correrán sus pilotos. En el caso de los de Silverstone, Fernando Alonso y Lance Stroll se reparten los tres días y correrán en conjunto este miércoles.

Tal y como han anunciado los británicos, durante la jornada del miércoles Stroll correrá en el horario de mañana (08:00-12:00 hora española), mientras que el bicampeón del mundo pilotará el AMR26 después de la pausa del mediodía hasta las 17:00 horas.

En cuanto a los dos días restantes, Alonso tendrá la jornada del jueves completa para él solo, en donde dará el máximo posible de vueltas al circuito, y el piloto canadiense correrá el viernes.

De esta forma, Aston Martin permite a sus pilotos tener un día entero para recoger los últimos datos sobre el AMR26 y revisar cualquier inconveniente que surja antes del primer GP del campeonato.

Por parte de Williams, Carlos Sainz saldrá a pista en el mismo horario que Fernando durante el miércoles, y tendrá el FW48 para él solo en la jornada del viernes.

Horario y dónde ver

Los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin darán inicio a las 08:00 hora española hasta la pausa del mediodía a las 12:00 horas. Una vez concluya dicho parón, las pruebas continuarán hasta las 17:00 horas, concluyendo la sesión de tarde.

Para poder seguir en directo los test en España, 'DAZN' emitirá en directo únicamente la última hora de las pruebas (16:00-17:00) cada día durante esta primera semana en Bahréin. Toda la información y actualidad sobre los test y los pilotos españoles se podrá seguir a través de la web de laSexta.