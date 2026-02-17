La F1 también advierte sobre la remontada de Aston Martin: "¿Por qué alguien dudaría de Newey?"

En un análisis publicado por la F1 detallan que Aston Martin todavía necesita algo de tiempo para que todo funcione a la perfección.

A pesar de empezar en la parte trasera de la parrilla, todos creen que la remontada de Aston Martin ya está en marcha. Están lejos, a más de cuatro segundos, pero podrían empezar a estrechar la distancia desde ya, antes de que arranque el mundial en el Gran Premio de Australia.

Hasta la propia Fórmula 1 cree. En un artículo publicado por la web oficial, apuntan que necesitan tiempo para que todos los elementos funcionen juntos: "Aston Martin también está realizando varias cosas por primera vez, como fabricar su propia caja de cambios y suspensión. Estos proyectos individuales requirieron flujos de trabajo completamente nuevos y constituyen tareas enormes en sí mismas. También están dando la bienvenida a Honda nuevamente al deporte, después de que el fabricante japonés se fuera en 2021".

"Aston Martin sabe que lo tiene difícil, pero también sabe que cuenta con los recursos necesarios para, primero, recuperar el terreno perdido y luego alcanzar sus objetivos. El equipo lo ve como un proyecto de 10 años para luchar por victorias y títulos, y ya están a mitad de camino", dice la competición.

Insisten en que hay que darle tiempo al gran ingeniero: "El objetivo es dar tiempo a Newey, que estuvo deambulando por el garaje con su portapapeles durante toda la prueba, para que sus diseños respiren y evolucionen y ayuden al equipo técnico a trabajar a un nivel que pueda desarrollar agresivamente un coche de forma constante".

Dejan una frase muy reveladora: "¿Por qué alguien dudaría de Adrian Newey?".

"Aunque Aston Martin sabe que tienen un gran reto por delante, el equipo aún tiene mucha esperanza de tener todo lo necesario para triunfar y solo necesita tiempo para que todo funcione a la perfección. Cuánto tiempo, sin embargo, es una incógnita", concluye el artículo.