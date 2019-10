Sábado libre en el GP de Japón por el tifón Hagibis. Fin de semana inusual para los pilotos por la meteorología en el país del Sol Naciente que cada uno ha solventado a su particular manera. Y es que tener tiempo libre es lo que tiene, que hay que aprovecharlo de alguna manera.

Max Verstappen ha sido, posiblemente, el más previsor de todos en este sentido. El piloto de Red Bull, quizá por costumbre o porque se veía venir que la cosa iba a ponerse fea para subirse al coche, se ha llevado la consola con el juego que lo está petando estas semanas: el FIFA.

Parece que darle al 'joystick' es lo que más ha convencido a los pilotos, pues Sainz ya retó a Max en rueda de prensa y otros se han unido a la idea de Verstappen de pasar un día bajo techo con el mando en la mano.

All over to Max's room?! 🎮⚽️

Days off in Suzuka...#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/VjZ87Yiopf