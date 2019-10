El tiempo es oro, y desperdiciarlo no es una buena idea nunca. Ante la falta de clasificación el sábado en el GP de Japón por el tifón Hagibis, Max Verstappen y Carlos Sainz ya tienen planazo alternativo que muchos hacen día tras día: ecjecharse una partida al FIFA.

"Me traje el FIFA, así que si queres echar una partida...", dijo Max Verstappen. "Siempre estoy dispuesto", respondió Sainz.

El contragolpe de Max Verstappen, excompañero de Carlos en Toro Rosso, no se hizo esperar: "Si estás listo para perder...".

