No hay sábado en el GP de Japón por el tifón Hagibis, pero ese no es motivo para que los pilotos no se diviertan de la siempre especial visita a Suzuka. Carlos Sainz tiene ganas de ser protagonista, y después de retar a Max Verstappen a una partida al FIFA ha mantenido con Hulkenberg una conversación surrealista... sobre pelo.

"Siempre he querido verme guapo, más desde que me uní a McLaren", le soltó Sainz a Hulkenberg a la par que alababa su pelo rubio. "Realmente creo que a ellos (los japoneses) les atrae la gente con ese color de pelo", comentó.

Además, afirmó que querría dejarse barba, pero Hulkenberg no está de acuerdo en ese aspecto: "Así pareces más joven. Quizá dos, tres o cuatro años más joven".

Y es que no hay nada mejor, o peor, que tener tiempo libre... porque a saber en qué se termina invirtiendo.