Firme defensa de Alcaraz a Samu López: "No ha sido número uno ni tenista profesional, pero..."

El murciano no dudó en reafirmar el talento y la experiencia de su técnico después de que le preguntarán por Samu tras la victoria en primera ronda del Open de Australia.

Carlos Alcaraz se ha estrenado con victoria en el Open de Australia. El número uno del mundo ha dado pocas opciones a Adam Walton, situado en el puesto 75 del ranking. Carlitos ha resulto por la vía rápida el primer set con un 6-3. Sin embargo, en la segunda manga, Walton ha reaccionado siendo algo más agresivo.

El segundo asalto se ha terminado decidiendo en el 'tie break', donde Alcaraz sí ha impuesto su dominio. Ante un segundo set muy exigente, Walton ha perdido el ritmo en el tercero y Carlitos no ha perdonado sentenciando con un contundente 6-2.

Todo en un encuentro que a Alcaraz le ha servido para silenciar algunas dudas que había con su rendimiento. Son muchas las opiniones que apuntaban a que el murciano podía acusar la ruptura con Juan Carlos Ferrero. Nada más lejos de la realidad. Carlos ha mostrado un gran nivel teniendo en cuenta que ha sido el primer encuentro de la temporada.

Ya en rueda de prensa, el número uno ha querido ser muy contundente hablando de su actual entrenador, Samu López. Alcaraz no duda ni un segundo de su talento: "Cada persona, cada entrenador, es diferente. Unos te aportan una cosa y, otros, otra. Lo que él me da es todo lo que me puede aportar un entrenador hoy día. Samu no ha sido número 1 ni tenista profesional de haber estado en el Top, pero es un grandísimo técnico".

"No ha tenido el reconocimiento que merecía. Me han querido colocar muchos entrenadores y no me parece justo porque es uno de los mejores o el mejor entrenador que hay ahora mismo. Lo que te aporta, es mucho de lo que no muchos entrenadores te pueden aportar", ha asegurado Carlos.