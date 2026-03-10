Lamine Yamal evita la debacle del Barça en el 95': un detalle evidencia el mal partido en Newcastle

Los azulgranas se jugarán el pase a cuartos de final de la Champions League en el Camp Nou tras un intensísimo partido en el que las 'urracas' asediaron a los culés.

Tanto va el cántaro a la fuente que, al final, se rompe. Y eso es lo que ha ocurrido este martes en Newcastle en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Los de Hansi Flick eran conocedores de que los 20 primeros minutos, con el cuadro inglés volcado, iban a ser trascendentales, pero esa intensidad se ha prolongado prácticamente durante todo el partido.

A pesar de presentar un once sin dos de sus grandes estrellas, Gordon y Woltemade, las 'urracas' no se achantaron y buscaron constantemente la meta de Joan García.

El Barça aguantaba, pero era víctima de la intensísima presión del conjunto inglés en campo rival, y se vio obligado a cambiar su 'ADN'.

A diferencia de lo que acostumbra el conjunto blaugrana, abusaron del balón largo, algo para nada normal en su estilo, cediendo la posesión en favor del Newcastle.

Y los británicos, que en la segunda mitad olieron la sangre ante un Barcelona inoperante en términos ofensivos, terminaron encontrando el premio del gol en el 85' tras un buen centro lateral en el que Araújo perdió la marca de Barnes, que mandó el balón a guardar.

Sin embargo, en el último minuto y en uno de los pocos ataques de los visitantes en el segundo acto, un gesto técnico sobresaliente de Dani Olmo en el área terminó en penalti y Lamine Yamal, desde los once metros, no perdonó.

El de St James' Park puede ser el partido de la presente temporada en el que el Barça ha generado menos peligro, pero llegará al Camp Nou con tablas en la eliminatoria para buscar el pase a cuartos.