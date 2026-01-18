El nuevo aliado de Djokovic para superar a Sinner y Alcaraz en el Open de Australia

El serbio reconoce que es inferior a nivel físico que el número uno y dos del mundo. Es por ello que, de cara a esta temporada y el Open de Australia, cuenta con un integrante en su equipo que pretende mejorar su estado de forma.

En medio de la expectación por el ya iniciado primer Grand Slam del año en el que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se postulan como principales favoritos, emerge el nombre de Novak Djokovic. El serbio pretende poner fin a la hegemonía de ambos jóvenes tenistas, ganadores del todos los grandes disputados en los últimos dos años.

No sería nada nuevo para él, el 'rey de Melbourne', vencedor del torneo en hasta diez ocasiones, ha reconocido haber hecho cambios en su tenis para plantar cara a los número uno y dos del ranking ATP. En esta línea, ha afirmado que sus entrenamientos esta pretemporada han sido distintos, supervisado por el Doctor Mark Kovacs, extenista y referente en el trabajo con profesionales de alto rendimiento del mundo del deporte.

"No me muevo como antes. He perdido algunas décimas de segundo en velocidad, anticipación y toma decisiones en la pista, en comparación con la época en la que yo era el dominador del circuito. Es algo normal, biológico. Necesito compensar eso, mejorar algunos aspectos para ocultar mis debilidades y realzar mis fortalezas. Solo así podré competir de tú a tú con Carlos y Jannik", afirmaba el ganador de 24 Grand Slams para medios serbios.

'Nole', a sus 38 años consciente de que peleará con rivales mucho más explosivos, está enfocando su preparación en ese aspecto, junto a su nuevo aliado en lo físico: "Trabajé con Kovacs esta pretemporada unos siete u ocho días en Atenas, y es posible que volvamos ahacerlo. Es un experto muy cualificado, tiene una amplia formación en biomecánica y en todo lo relacionado con la cinética. Ese es el motivo principal por el que decidimos contratarlo".

En busca de redondear su cifra de grandes y consolidarse aún más como tenista más laureado de la historia, aseguraba que su ambición permanece intacta: "Buscamos a las personas más relevantes en este ámbito y el balance de la colaboración es fantástico. Tuvimos tiempo para trabajar ciertos aspectos de mi tenis y conseguir mejoras en mi juego".