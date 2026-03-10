Fernando Alonso pone fecha a las mejoras de Aston Martin: no, no está todo perdido

El bicampeón del mundo de Fórmula 1, a pesar de mostrarse muy pesimista de cara al Gran Premio de China, afirma que desde Japón el panorama de Aston Martin cambiará notablemente.

Tras el Gran Premio de Australia, donde se vio obligado a abandonar debido a un problema de fiabilidad en su monoplaza, Fernando Alonso se mostró muy pesimista ante los medios de cara a la próxima carrera.

Para China, el piloto de Aston Martin no tiene ninguna esperanza de vivir un fin de semana distinto al de Melbourne.

"No habrá ninguna diferencia, eso es seguro. Tendremos el mismo coche y la misma unidad de potencia el próximo fin de semana, así que sí, espero otro fin de semana difícil", expresó en declaraciones que publica 'Motorsport'.

Es por ello que la de Shanghái será una carrera a modo de test: "Mientras tanto no podemos rendirnos. Tenemos que seguir probando diferentes soluciones, especialmente en el chasis, e intentar comprender y mejorar el paquete en general. Creo que aún no estamos optimizados en nada debido a la falta de kilometraje, así que China será otra buena oportunidad".

La pregunta era clara: ¿Podrá completar toda la carrera en China? Y la respuesta de Alonso, más clara aún: "Creo que eso sería demasiado optimista, pero creo que al menos podemos intentarlo".

Ya en declaraciones a 'ESPN', Fernando afirmó que para el Gran Premio de Japón, fechado para el 29 de marzo, esperan más baterías y piezas de repuesto.

"Luego, para Japón, igual hay alguna mejora, ojalá, y más repuestos. Para Japón creo que llegan más baterías y ahí podremos ya un poco forzar el coche sabiendo que podemos repararlo. Pero en China vamos a tener que tener otro fin de semana de extrema cautela", zanjó.