Igualando a Borg y Nadal: nuevo récord de Alcaraz tras su victoria en primera ronda del Open de Australia

El murciano sigue sin mostrar límites a pesar de su temprana edad. Sus datos en los primeros partidos de 'Grand Slam' le vuelven a poner a la altura de los más grandes. En su debut en Melbourne ha superado a Adam Walton en tres sets.

Carlos Alcaraz es infalible en las primeras rondas de 'Grand Slam'. El número uno del mundo lo ha vuelto a demostrar en su estreno en esta edición del Open de Australia. Carlitos se enfrentaba al australiano Adam Walton, que ocupa el puesto número 75 del ranking, y le ha superado en tres sets dejando un marcador final de 6-3, 7-6 y 6-2.

Alcaraz ha sufrido más de la cuenta en un segundo set en el que Walton ha sido algo más agresivo. Además, el de El Palmar se ha mostrado algo errático lo que ha dado alas al australiano que ha terminado sucumbiendo en el 'tie break'. Debido al desgaste de la segunda manga, Walton no ofreció mucha oposición en el tercer y definitivo set donde Alcaraz cerró el partido con un contundente 6-2.

Más allá de tratarse su primera victoria en este 2026, Carlos ha vuelto a marcar un nuevo registro que lo pone a la altura de los más grandes. En concreto, al nivel de figuras como Arthur Ashe, Rafa Nadal o Bjorn Borg. Alcaraz, tras su victoria en primera ronda, suma ya veinte triunfos en los primeros partidos de 'Grand Slam'.

Por si fuera poco, el murciano no sabe lo que es perder el primer partido de un 'Major' dejando una estadística espectacular. Un registro que, por ejemplo, no está al alcance de su máximo rival, Jannik Sinner. Alcaraz vuelve a dejar un récord que le coloca a la altura de los más grandes en una competición en la que quiere hacer historia.