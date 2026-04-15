Un analista de F1 cree que Aston Martin no ganará antes de 2030: "Es un desastre"

Will Buxton, periodista y analista de Fórmula 1, no confía en el proyecto de Aston Martin y Honda a corto-medio plazo: "No es sólo una cuestión económica".

La estructura Aston Martin-Honda no ha arrancado con buen pie. El motor del fabricante japonés es el peor de la parrilla y no parece que vaya a ser competitivo a corto plazo. Las vibraciones o la poca velocidad punta son solo las consecuencias de una asociación que al menos durante las primeras carreras está siendo un desastre.

Aunque hay gente del paddock que es aún más pesimista con esta situación. Will Buxton, periodista y analista de la Fórmula 1, ha comparado esta tesitura del equipo británico con la de McLaren-Honda: "La situación de Honda en Aston Martin es un desastre y es tan mala, si no peor, que la que afrontaba McLaren cuando Honda regresó en 2015".

"El desastre de Honda de 2015 les llevó cinco años solucionarlo. No consiguieron una victoria en un Gran Premio hasta 2019, su quinta temporada tras su regreso, y fue con un equipo diferente, después de que se unieran a Red Bull", comentó Buxton en el podcast 'Up to Speed'.

El periodista británico ha recalcado que la F1 actual no se basa en la capacidad económica y ha criticado la falta de liderazgo dentro de la escudería, después del malentendido y los rumores de que Jonathan Wheatley podría sustituir a Adrian Neweyal frente de Aston Martin : "No se puede simplemente tirar dinero y decir: 'Tengo más dinero que nadie'. Genial, pero en la Fórmula 1 operamos con un límite presupuestario y no se puede tirar dinero como se hacía hace 10, 15 o 20 años".

"Tiene que haber un proceso, un conocimiento claro de hacia dónde se dirige y si Lawrence Stroll es quien finalmente lo supervisa todo y lo que se necesita es un títere, una marioneta que haga lo que él quiera, ¿quién está dispuesto a asumir ese papel? Sabemos que Jonathan (Wheatley) aspira a lo mejor y a ganar carreras y campeonatos mundiales, ¿lo conseguirías antes de 2030? Yo diría que no", concluyó Buxton.