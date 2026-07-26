Identifican a un sospechoso de ideología islamista por el atropello masivo en el Orgullo de Berlín que ha dejado al menos un muerto

Los detalles El sospechoso era ya conocido por las autoridades alemanas por su pertenencia a grupos islamistas. Estaba en libertad desde mayo, después de cumplir condena en un centro de menores.

La Policía de Alemania ha detenido a Abdul B., un sospechoso de ideología islamista, por el atropello masivo durante la marcha del Orgullo en Berlín, que dejó al menos un muerto y 17 heridos. Abdul B. era conocido por las autoridades por su vinculación a grupos islamistas y había sido liberado en mayo tras cumplir condena en un centro de menores. El incidente ocurrió en el parque Tiergarten, donde una furgoneta blanca atropelló a varias personas antes de chocar contra un árbol. La Policía investiga un posible segundo ataque con armas blancas. Los organizadores han cancelado el evento del Orgullo.

La Policía de Alemania ha identificado y detenido a un sospechoso de ideología islamista por el atropello masivo durante la marcha del Orgullo en Berlín, el cual ha dejado al menos un muerto y 17 heridos.

Así ha informado de ello la agencia DPA, exponiendo que el sospechoso, que responde al nombre de Abdul B., era ya conocido por las autoridades alemanas por su pertenencia a grupos islamistas. Estaba en libertad desde mayo, después de haber cumplido condena en un centro de menores.

Los hechos se han producido en el Tiergarten, en el principal parque de la capital aelaman. Allí, una furgoneta blanca ha pasado por encima de varias personas antes de chocar contra un árbol.

Además, la Policía investiga un segundo ataque tras el choque, después de que se encontrasen a varias personas con heridas por arma blanca.

"Parte de la investigación consiste en determinar si hubo una segunda fase del incidente tras la conducción inicial. En concreto, si alguien salió del vehículo y atacó a las personas con posibles armas blancas, causándoles heridas", ha remarcado, Nath.

Según un portavoz del Departamento de Bomberos de la capital, en declaraciones recogidas por el diario 'Tagesspiegel', la persona fallecida sería una mujer que ha sido reanimada inicialmente pero declarada fallecida poco después.

Los organizadores de la fiesta del Orgullo (Día de la Calle Christopher, como se conoce en la ciudad) han anunciado la cancelación del evento.

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