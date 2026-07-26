La increíble confesión de Ducati sobre Márquez: "Sigue pilotando con dolor"

Davide Tardozzi, jefe de la escudería italiana, revela que Marc no ha dejado de sentir molestias físicas a pesar de haber entrado de lleno en la pelea por el Mundial en los últimos grandes premios.

Marc Márquez está en un momento de forma espectacular. El de Cervera está a solo 18 puntos de Jorge Martín, líder del Mundial, cuando hace poco más de un mes la distancia con el primer clasificado era de alrededor de 100.

El inicio de temporada ha sido complicado para Marc. Aún así, su vuelta tras una doble operación ha sido demoledora. El de Ducati se ha hecho fuerte en los trazados que mejor se adaptan a él y ha minimizado errores en los circuitos que a priori le podían generar más dificultad.

Una estrategia que está funcionando a las mil maravilla y que ya sitúa a Marc como el autor de una remontada antológica en la pelea por el título. Aún así, no hay que olvidar que queda alrededor de la mitad de la temporada aún por disputarse.

Sin embargo, en estas últimas pruebas que ha dominado Marc, Davide Tardozzi, jefe de Ducati, apunta a una situación muy llamativa. Márquez sigue pilotando con mucha molestia en su hombro aunque el directivo italiano resalta su increíble hambre por ganar.

"Es más fuerte que cualquier obstáculo que tenga delante. Está sufriendo, pero solo piensa en ganar. Otro piloto, en su situación, ya se habría retirado. Él sigue porque ama este deporte y porque confía plenamente en Ducati, en Gigi y en sus ingenieros. Esa confianza es la que le permite seguir soportando el dolor para intentar volver a ganar", asegura Tardozzi en declaraciones para el medio 'MisterHelmet'.

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