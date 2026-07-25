La naturaleza tiene la respuesta: así lucha el planeta contra el calor, las inundaciones y la subida del mar.

Los detalles Carreteras que refrescan las ciudades, parques que almacenan millones de litros de agua o manglares que frenan el avance del mar. Frente a una crisis climática cada vez más intensa, la ciencia mira a la propia naturaleza para encontrar soluciones.

La ocupación humana del planeta ha derivado en un evidente cambio climático, manifestado en olas de calor, inundaciones y sequías. Expertos como Adolfo Uriarte sugieren replicar soluciones naturales. En Marrakech, las carreteras funcionan como esponjas de agua para reducir el calor urbano, mientras que en Singapur, jardines verticales regulan la temperatura. Bangkok ha diseñado un parque que almacena agua de lluvia, mitigando inundaciones y aprovechando el recurso en sequías. Zarautz enfrenta la subida del nivel del mar con medidas controvertidas, como elevar muros. Mozambique restaura ecosistemas naturales para proteger sus costas.

Llevamos siglos ocupando cada rincón del planeta. Bosques, ríos, costas y montañas han ido cediendo espacio al crecimiento de las ciudades y a la actividad humana. Pero la factura del cambio climático ya es evidente: olas de calor cada vez más intensas, inundaciones devastadoras, sequías prolongadas y un mar que avanza sobre la costa. "¿Qué soluciones tiene la naturaleza y nosotros intentamos replicarlas?", plantea el experto forestal Adolfo Uriarte, una idea que está detrás de muchas de las estrategias que ya se están aplicando en diferentes partes del mundo.

Las ciudades son uno de los lugares donde más se nota el calentamiento. El asfalto y el hormigón absorben el calor durante el día y lo liberan lentamente por la noche, multiplicando la sensación térmica.

Para combatir este efecto, Marrakech ha comenzado a implantar un sistema inspirado en un modelo desarrollado en España: carreteras que funcionan como una gran esponja de agua. La humedad almacenada ayuda a reducir la temperatura del pavimento y contribuye a refrescar el entorno urbano.

Otra de las soluciones está en Singapur, donde los jardines verticales cubren edificios y calles. "Ellos solos sirven para regular la temperatura ambiental, actuando como conductos de ventilación", explica el investigador Álvaro.

Lluvias torrenciales cada vez más fuertes

Las lluvias torrenciales son cada vez más frecuentes. Episodios como la DANA vivida en España o las grandes inundaciones registradas en otros países han demostrado la vulnerabilidad de muchas ciudades.

En Bangkok, sin embargo, un parque se ha convertido en un auténtico depósito natural. Gracias a su diseño en pendiente puede recoger y almacenar hasta cuatro millones de litros de agua de lluvia, reduciendo el riesgo de inundaciones. El sistema no solo sirve para contener el exceso de agua. Esa misma reserva puede aprovecharse posteriormente durante los periodos de sequía.

Una idea similar ya se utiliza en infraestructuras como los grandes depósitos de agua de Madrid, que permiten gestionar mejor las precipitaciones extremas. La subida del nivel del mar amenaza especialmente a las zonas costeras. En Zarautz (Gipuzkoa), los últimos estudios apuntan a que la playa podría perder hasta un 30% de su superficie antes de 2050.

Ante ese escenario ya han comenzado actuaciones como el derribo del mirador y está previsto elevar el muro del conocido malecón, una medida que ha generado debate entre expertos y ecologistas. "Hay que seguir a la naturaleza y, a veces, no se puede", señala Adolfo Uriarte al analizar las distintas estrategias de adaptación.

En otros lugares del mundo se apuesta precisamente por recuperar los sistemas naturales de protección. En Mozambique, la restauración de dunas, manglares y arrecifes de ostras actúa como un escudo frente al oleaje y reduce el impacto de las tormentas sobre la costa.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido