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La Fórmula 1 añade una nueva cita para el calendario 2026: ¡Regresa un circuito mítico este año!

El circuito de Sepang en Malasia volverá a acoger un gran premio del 'Gran Circo'. Eso sí, bajo la denominación del suspendido GP de Baréin al inicio de este año.

Circuito de Sepang en Malasia Circuito de Sepang en MalasiaGetty

Ya es oficial. La Fórmula 1 ha recuperado el suspendido Gran Premio de Baréin a causa del conflicto armado entre Estados Unidos e Israel con Irán. En cambio, no se celebrará en suelo bareiní, sino que lo hará en un trazado mítico de la competición durante este siglo.

El icónico circuito de Sepang ubicado en Malasia volverá a albergar un fin de semana del 'Gran Circo' tras nueve años de ausencia. La última vez que se disputó un GP en territorio malayo fue en 2017 que acabó con victoria de Max Verstappen.

Esta vez no lo hará bajo la denominación del GP de Malasia sino como de Baréin por motivos contractuales. De esta forma, el país del Golfo Pérsico recupera su cita en el calendario. El gran premio se celebrará entre el viernes 2 de octubre al domingo 4 y se ubicará justo después de la cita en Azerbayán y justo antes de Singapur.

Por tanto, habrá triplete de carreras en suelo asiático oficialmente. Todavía queda pendiente de saber la reubicación del Gran Premio de Arabia Saudí ya que junto a Baréin también fue suspendido.

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