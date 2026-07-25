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Trump estrena gorra con el eslogan '2028' y desafía a la propia Constitución de EEUU: "Voy a volver a presentarme a las elecciones"

¿Qué ha pasado? El republicano, que insiste en que los comicios del 2020 estaban "amañados", ha avisado con la opción de presentarse para un "cuarto mandato". "Ya he ganado tres veces y volveré a hacerlo", afirma.

'Trump 2028', la nueva gorra del presidente de EEUU 'Trump 2028', la nueva gorra del presidente de EEUUAgencia EFE
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Donald Trump tiene nueva gorra. Una que ha mostrado al mundo durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Sí, en el mismo evento en el que intentaron matarle hace unos meses. Ha sido ahí donde ha mostrado su nuevo complemento, con un eslogan claro acompañado de un mensaje del presidente. "Lo voy a volver a hacer", ha afirmado.

¿Y qué es lo que va a volver a hacer? Según sus palabras, presentarse a unas nuevas elecciones. Porque en su gorra se podía leer un 'Trump 2028', año en el que tendrán lugar las presidenciales en Estados Unidos a las que según la propia ley norteamericana no podría concurrir al haber sido ya presidente en dos ocasiones. Él, sin embargo, insiste.

"Estoy agradecido al compartir mis intenciones de presentarme para un cuarto mandato para ser el presidente de EEUU. Se me da bien esto de presentarme", ha afirmado.

Además, ha vuelto con lo de que las elecciones de 2020, las que perdió contra Joe Biden, estaban "amañadas": "He ganado tres veces y volveré a hacerlo una cuarta".

En cuanto a la cena en sí, aprovechando que había un buen número de periodistas, ha cargado contra los medios de comunicación acusando a algunos informadores de mantener una actitud hostil hacia él.

"A veces pienso realmente que algunos de ustedes no me quieren", ha manifestado el presidente de Estados Unidos.

Uno que, a pesar de haber sido ya inquilino de la Casa Blanca en dos ocasiones y no poder, a priori, presentarse para un tercer mandato, ha estrenado gorra con mensaje para avisar de sus intenciones.

En 2016, el republicano derrotó a Hillary Clinton en la carrera hacia Washington, para perder frente a Joe Biden cuatro años después. En 2024 volvió a obtener el triunfo, en esta ocasión ante Kamala Harris.

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