La UME asegura que han conseguido "perimetrar" algunas zonas del incendio de Madrid pero precisa que hay varias "cabezas activas"

Los detalles Las llamas, que afectan a más de 100.000 personas que están o evacuadas o confinadas, han puesto rumbo a Toledo tras una jornada "con condiciones difíciles". Se espera que este domingo el viento sople con menor fuerza y ello pueda facilitar la lucha contra el fuego.

Los incendios en Burgohondo y la sierra oeste de Madrid continúan activos, afectando a unas 100.000 personas que han sido evacuadas o confinadas. Aunque el frente del fuego está contenido, algunas áreas siguen fuera de control. Durante la noche se logró avanzar en el control del incendio, reforzando las líneas de control. La prioridad es proteger a la población y las urbanizaciones amenazadas. Se espera que las condiciones meteorológicas mejoren, con rachas de viento más flojas. El fuego ha afectado a 45.000 hectáreas, y 11 pueblos de Toledo han sido evacuados. Portugal, Grecia e Italia han enviado efectivos para ayudar en las labores de extinción.

Nuevo día en que los cielos de Ávila y Madrid aparecen teñidos por el color del fuego. De un incendio en Burgohondo y en la sierra oeste de la región madrileña que sigue "activo y sin estabilizar". Que mantiene afectadas a cerca de 100.000 personas que o bien están confinadas o evacuadas lejos de sus hogares. Los bosques arden. Arden una jornada más en la que, eso sí, se esperan condiciones meteorológicas más favorables para la lucha contra el incendio.

Incendio que, dice el teniente coronel Alfonso Arribas, jefe del Primer Batallón de Intervención en Emergencias de la UME, "está contenido en el frente". Sin embargo, ha precisado que hay "ciertas partes" que permanecen fuera de control".

"Se ha avanzado bastante en los trabajos realizados en todo el perímetro. Ahora mismo podríamos decir que el frente está contenido ciertamente y hay solo unas cabezas activas en las que se está trabajando. Esperamos que las condiciones nos permitan trabajar en esas zonas que están fuera de control", ha explicado.

Porque durante la noche se ha avanzado mucho en la lucha contra el fuego. Así apunta a ello Delegación de Gobierno en la Comunidad de Madrid, que informa en redes sociales de que el incendio ha visto disminuido su avance: "El operativo ha podido actuar sobre los distintos frentes y reforzar las líneas de control".

"La prioridad absoluta está en la protección de la población y de las urbanizaciones amenazadas. El incendio, no obstante, continúa activo y sin estabilizar", han indicado.

La previsión para este domingo, con el viento como clave: "La jornada estará marcada por las altas temperaturas, la baja humedad y la incertidumbre sobre la evolución del viento".

"Siguen desplegados todos los medios disponibles, estatales, autonómicos e internacionales, trabajando de forma coordinada para contener el incendio", han concluido.

"El sábado no fue positivo"

Así está siendo la pelea contra el fuego. Una que tendrá una previsión más favorable en las condiciones meteorológicas con el comienzo del día después de que 50 medios terrestres trabajasen para consolidar las labores realizadas a lo largo del día. Todo, a pesar de algunas incidencias provocadas por el viento.

Se esperan que las rachas sean más flojas desde el mediodía, tras una noche con temperaturas a la baja y también con un incremento de la humedad relativa. El fuego, en ese sentido, avanza hacia Toledo y el perímetro que abarca es ya superior a los 200 kilómetros, afectando a unas 45.000 hectáreas. De estas, 21.000 corresponden a Ávila, con un perímetro de 112 kilómetros.

El sábado, apuntó Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, "no fue un día positivo", con "condiciones absolutamente difíciles" que dificultaron las tareas de control del fuego. Tal ha sido que 11 pueblos de Toledo han sido evacuados.

Portugal, Grecia e Italia envían efectivos

Desde Portugal, Grecia y Europa ha llegado un dispositivo que integran 176 efectivos, 41 vehículos y cuatro Canadairs, según datos del Ministerio del Interior. Los portugueses han aportado a 128 personas en un despliegue terrestre que va a comenzar a trabajar desde ya.

Con los medios aéreos sumándose a las labores de extinción llegada la mañana, los fuegos que calcinan España avanzan por multitud de comunidades, provincias y localidades. Preocupa, y mucho, el de Vall d'Uixò, en Castellón, que ha obligado a evacuar a cerca de 16.000 personas y que alcanza un perímetro de 21 kilómetros.

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