Rufián, sobre la investigación a Zapatero: "Me jode, pero tengo ojos en la cara y sus explicaciones no fueron convincentes"

El portavoz de ERC en el Congreso ha reconocido que él no es "objetivo" con Zapatero porque es alguien a quien considera su amigo y "el mejor expresidente que ha tenido este país hasta el momento".

Gabriel Rufián ha hablado en laSexta Xplica sobre la investigación a Zapatero y sobre las joyas que tenía en una caja fuerte y que supuestamente fueron un regalo personal. "A mí me han hecho un regalo de cortesía y lo he devuelto. Una marca me envió al despacho una caja llena de ropa, que era muchísimo dinero, y lo devolví y, de hecho, el dueño de la marca se enfadó conmigo, escribió un mail bastante cabreado, pero nosotros tenemos un límite que aceptar", ha contado, a lo que ha añadido: "En Navidad te mandan una botella de vino o un paquete de embutidos y es lo máximo que aceptamos".

Así, el portavoz de ERC en el Congreso ha reconocido que él no es "objetivo" con Zapatero, ya que, según ha dicho, es su amigo. "A mí me ha ayudado muchísimo sin pedirme nunca nada y me parece que todo lo bueno que ha pasado en este país en los últimos seis o siete años ha sido con su mediación", ha defendido, tras lo que ha afirmado que "ha sido el mejor expresidente hasta el momento de este país".

Sin embargo, Rufián considera que "hay cosas que no puede explicar", como "las joyas, el tema familiar, las hijas y, sobre todo, el tema Plus Ultra", algo que considera "preocupante". "Sus explicaciones no fueron convincentes. Y es algo que me duele, porque por primera vez me encuentro con alguien que a nivel personal conozco e involucrado en según qué cosas", ha reconocido, tras lo que ha señalado que estuvo "hasta las 4:00 leyendo el auto".

"Me jode, pero tengo ojos en la cara y lo que espero es equivocarme y que Zapatero pueda explicar esas tres cosas que de momento no puede explicar", ha manifestado el político de Esquerra, quien cree que "seguramente Aznar tenga 10 millones de euros en joyas en su caja fuerte regaladas", pero para él "Zapatero es o debería ser otra cosa, porque la izquierda somos otra cosa".

Para Rufián, el expresidente del Gobierno es "un activo electoral" al que "tienen ganas", pero también considera que "hay una frontera que quizás no supo delimitar entre lobbismo y tráfico de influencias".

Cree que lo de Begoña Gómez es 'lawfare'

En lo referente a la investigación a Begoña Gómez, Rufián ha reconocido que considera que "absolutamente es 'lawfare'" y ha vaticinado que será condenada". "La mejor noticia que tiene el PSOE es el juez Peinado y la peor que tiene la derecha es Peinado", ha opinado, argumentándolo con que "mientras Peinado siga haciendo de Peinado, el PSOE podrá parapetarse en muchas cosas".

En el caso de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, el político de Esquerra cree que lo que se está haciendo es "una burrada" que "no tiene sentido". Sin embargo, con Zapatero opina "hay cosas que no puede explicar". "¿Que le tienen ganas y es un activo electoral? Sí ¿Que hay una frontera que quizás no supo delimitar entre lobbismo y tráfico de influencias? También", ha opinado.

Además, Rufián también se ha pronunciado sobre la condena a Ábalos, destacando que "son más años que los que le metieron a Miguel Carcaño por asesinar a Marta del Castillo", ha destacado, tras lo que ha señalado que "cuando los jueces te tienen ganas, siempre exageran". "Les metieron nueve años de trena a algunos de mis compañeros por un referéndum", ha recordado al respecto.

Descarta ir a las elecciones generales

Por otro lado, preguntado por si sería candidato para ser presidente del Gobierno español con un una coalición de izquierdas, Rufián ha asegurado que descarta esa opción. "Tiene que ser otra persona. Yo creo que me tengo que presentar en Cataluña con ERC liderando un frente del tipo que yo planteo", ha expresado, a lo que ha añadido que él quiere que "ERC tome las riendas de ese frente".

Asimismo, el político catalán también ha reflexionado sobre la situación de la izquierda, ante lo que se ha mostrado contundente: "Lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón y decir que hemos fracasado". "Que alguien como Feijóo o Abascal tengan posibilidad de gobernar es culpa de la izquierda", ha aseverado, tras lo que ha pedido que "las izquierdas soberanistas se unan", ya que, en su opinión, "hay que crear algo a la izquierda del PSOE".

De esta forma, Gabriel Rufían ha querido lanzar "humildemente" un mensaje a los partidos de izquierda: "Que sean conscientes de la enorme frustración en la gente que va a ocasionar el que no seamos capaces de crear algo nuevo o hacer algo diferente".

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