Al más absoluto límite: así le ha arrebatado Norris la 'pole' a Hamilton en Hungría

El de McLaren ha dado la campanada en la 'qualy' imponiéndose al heptacampeón del mundo tras una última vuelta agónica en la que Verstappen provocó la bandera amarilla.

La clasificación del Gran Premio de Hungría ha tenido un final caótico. Lewis Hamilton, principal favorito para alzarse con la 'pole', cumplía con las expectativas colocándose primero seguido de su compañero Charles Leclerc. Sin embargo, un protagonista inesperado saltó a escena.

Lando Norris había dominado la tercera sesión de libres pero no terminaba de ser uno de los grandes candidatos a marcar el mejor tiempo. En una última vuelta excepcional, el vigente campeón del mundo consiguió la 'pole' marcando un tiempo doce milésimas inferior al de Hamilton.

Todo mientras la bandera amarilla asomaba tras un 'trompo' de Verstappen en la última curva. Un error muy extraño en el neerlandés. Lando aprovechó la incertidumbre para colarse por delante de los Ferrari y postularse también como el gran favorito para ganar la carrera del domingo.

El trazado húngaro da lugar a pocos adelantamientos y si Norris consigue defender bien lo conseguido, certificará la primera victoria de McLaren esta temporada. Hamilton, en su circuito 'fetiche' (ha ganado 10 veces) buscará el triunfo y recortale puntos a Kimi Antonelli, líder del mundial, que saldrá cuarto.

El de Ferrari, a pesar de ser uno de los más rápidos, ha terminado siendo penalizado con tres posiciones por molestar a Piastri durante la clasificación. Finalmente saldrá desde la quinta posición,