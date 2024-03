La temporada de 2024 no comenzó con buen pie para Carlos Sainz. El piloto madrileño se encontró de un día para otro que se quedaba sin equipopara la próxima temporada. Sainz se tuvo que mentalizar de un día para otro que la temporada de 2024 iba a ser una de las más importantes de su vida, sino la que más.

Antes de que comenzase la temporada, se comentó mucho entre los aficionados que este año de Carlos Sainz iba a ser muy bueno. Al dejar de estar vinculado con Ferrari al final de la temporada, Sainz no tendría nada que perder e incluso se podría saltar las órdenes de equipo si esto fuera necesario, priorizando así sus resultados individuales.

Lo que está claro es que después del 'carrerón' que hizo Carlos en Bahréin, el madrileño ha dado un puñetazo sobre la mesa. Sainz no solo adelantó a su compañero una vez, sino que lo hizo dos y en pista, sin estrategias de por medio. El español 'voló' en Shakir, superando a Russell sin dificultad y acabando a menos de tres segundos del dominante Red Bull de Sergio Pérez.

Ferrari ha compartido en sus redes sociales un poster con el que han anunciado la semana de carrera en Arabia Saudí. Ha llamado la atención que los de Maranello hayan colocado el monoplaza de Carlos Sainz por delante del coche de Charles Leclerc, siendo este el piloto al que han priorizado y cuyo contrato ha sido alargado por un número indeterminado de años.

Carlos ha tenido un inicio de temporada apoteósico, obteniendo lo máximo que podía conseguirse en pista. Si logra mantener el ritmo que mostró en el desierto de Bahréin, quizá haga ver a Ferrari que tomaron una mala decisión no eligiéndole a él. Por su parte, estas actuaciones le vienen 'como anillo al dedo' ya que el español tiene que venderse para el año que viene poder seguir corriendo en F1.

La 'silly season' comenzó este año mucho antes de lo esperado, y el asiento que quedó libre en Mercedes con la marcha de Hamilton, está muy cotizado. El futuro de Carlos Sainz es aún desconocido pero lo que si que se puede afirmar es, que opciones para el año que viene, no le faltarán.

