Una exjefa de la Fórmula 1 rememora los podios de Alonso en 2023 con Aston Martin: "El éxito fue..."

En la Fórmula 1 se debe celebrar cada éxito porque nunca se sabe cuándo se puede terminar. Que se lo digan a Fernando Alonso. Hace dos años acumuló ocho podios con el Aston Martin y ahora está condenado a deambular por las últimas posiciones. Y así será durante toda la temporada.

Por ello Claire Williams, quien fuera dirigente de Williams, dice que hizo muy bien en celebrar aquellos podios. "No le culpo, porque el éxito es muy merecido", dice en el podcast oficial de la Fórmula 1.

"Recuerdo los primeros días en los que yo lideraba al equipo, logramos 15 podios, más que cualquier otro jefe que no fuera Toto o Christian. Estaba llegando a pensar que tenía que volver a caminar hacia el podio durante esos días, era muy aburrido, y pensar así es horrible", recuerda Claire.

Insiste en que celebrar cada éxito es fundamental en la vida: "Si pudiera volver a esos días, habría recorrido un kilómetro entero para volver al podio de nuevo. Deberías celebrar siempre el éxito, y eso es algo que siempre he tenido en común con mi padre".

La exjefa de la escudería Williams también se ha manifestado por la falta de mujeres en un mundo como es la Fórmula 1. No entiende cuál es el motivo y espera que cambie pronto: "No te podría decir. No es el caso que no haya mujeres que pueden liderar un equipo de Fórmula 1, si yo pude hacerlo, cualquiera puede. No lo entiendo y cuando me lo preguntan, no tengo respuesta, porque estoy segura de que hay mujeres ahí afuera que son perfectamente capaces".

"Seguimos encendiendo la televisión y vemos un deporte que está dominado por hombres. Los jefes de equipo, los pilotos… siguen siendo hombres, es una cosa de la sociedad. Seguimos esperando, se ha trabajado mucho durante los últimos 10-15 años y sólo vamos a ver la recompensa de este trabajo en una generación, no es un trabajo del momento", detalla.