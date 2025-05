Fernando Alonso sorprende con una confesión sobre su debut en Fórmula 1

Este martes 13 de mayo se cumplen 75 años de la primera carrera de la historia de la Fórmula 1 en Silverstone.

Por ello, la F1 ha publicado una serie de pequeñas entrevistas a distintos pilotos en el que les preguntan sobre sus inicios.

En el caso de Fernando Alonso, ha llamado la atención que el asturiano no recuerda cuándo supo que iba a debutar en la máxima categoría.

"No lo recuerdo bien. Honestamente, no era tan claro como ahora. Debuté con Minardi, pero el equipo no estaba seguro al 100% de poder llegar a la primera carrera en Australia. No tuvimos tests invernales, ni simuladores existían en aquel momento, así que no fue algo sencillo", ha señalado.

Alonso, eso sí, no duda cuando le preguntan quién fue la primera persona a la que se lo contó: "A la primera persona que se lo dije fue a mi madre, porque teníamos que ir juntos a comprar una maleta".

El piloto de Aston Martin, el más veterano de la parrilla, asegura que aquel 2001 con Minardi no le sació del todo y no se consideró 'uno más' hasta 2003.

"Me sentí realmente piloto de Fórmula 1 quizá tras dos temporadas. El primer año ocurrió todo, sí, pero el equipo tenía dificultades económicas. En mi segundo año fui piloto probador, hasta que llegué a Renault en 2003. Hasta entonces no sentía realmente que fuese algo definitivo", ha explicado.

Ahora, con 43 años y un esperanzador futuro por delante, Alonso afirma que no se le pasa por la cabeza retirarse.

"Me encanta conducir coches y llevo tantos años aquí… Me siento fresco, motivado y feliz. ¿Por qué iba a parar ahora?", ha zanjado.