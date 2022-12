El proyecto tan ambicioso de Aston Martin empieza poco a poco a coger forma. Todo apunta a que en los próximos años la escudería de Silverstone hará un coche capaz de pelar por los de arriba. Pero el crecimiento del equipo se está viendo reflejado en todos los aspectos, no solo en el deportivo.

Y es que Aston Martin ha hecho un nuevo fichaje: Helen Crossley, directora de redes sociales que llega desde Alpine. También tiene otras experiencias en otros deportes como el rugby o el fútbol. En este último, formó parte del Chelsea. Y en Fórmula 1, también estuvo en McLaren.

Con esta incorporación, es la segunda persona que llega a Aston Martin procedente de la escudería francesa. Primero fue Michael Clayton, jefe de prensa, un hombre de la total de confianza de Fernando Alonso.

Además con este fichaje se marcó un precedente, ya que el asturiano nunca antes se había llevado a un jefe de prensa de un equipo a otro.

Aston Martin refuerza así su perfil en las distintas redes sociales. De hecho, desde que el equipo británico anunciara el fichaje de Fernando Alonso, han subido un montón tanto en popularidad como en seguidores.

A huge congratulations to @helencrossley for joining @AstonMartinF1 🎉

After a successful season with the @AlpineF1Team , Helen will start a new adventure as Head of Social Media for the Silverstone team.

We can't wait to see her in green 💚#WomenInMotorsport pic.twitter.com/2QLu5YPvAm