De tetracampeón a bicampeón: este es el cambio que ha hecho Aston Martin con Fernando Alonso en sustitución de Sebastian Vettel para ejecutar un plan que cada vez es más "agresivo" y ambicioso... y que ya comienza a inquietar al paddock de Fórmula 1 tras las últimas informaciones que destila la escudería de Silverstone.

Sin embargo, con la decisión del asturiano de abandonar Alpine al término de 2022... ¿fue siempre Alonso la primera opción de Aston Martin para acompañar a Lance Stroll?

Mike Krack, jefe de la escudería verde, ha sido entrevistado por 'RacingNews365' y le han preguntado si el equipo 'invitó a irse' al alemán.

"No, esto no es cierto. Esto no es cierto en absoluto. Sebastián tomó la decisión consciente de parar, y nos informó el miércoles antes de Budapest. Y entonces tuvimos que ir a por todas para reemplazarlo", ha respondido de manera tajante.

Eso sí, una vez conocieron su decisión, la maquinaria comenzó a carburar: "Siempre tuvimos a Sebastian como 'plan A', pero también le dijimos que si decidía no continuar teníamos que hablar con otros pilotos, y él se sintió cómodo con eso".

"Entonces dijimos, '¿a quién elegiríamos si estuviera disponible? Y la decisión fue rápida", ha añadido el jefe de Aston Martin, que no esconde que Fernando Alonso es el hombre perfecto para ejecutar el plan que tienen entre manos.