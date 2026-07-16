¿Hasta dónde puede llegar Aston Martin con las mejoras de Newey? Fernando Alonso se pronuncia

No será en Bélgica, pero sí en Hungría cuando se introduzcan todas las mejoras en el Aston Martin. Ha comenzado la vuelta atrás.

Aunque no es este fin de semana cuando se introduzcan las mejoras en el Aston Martin (será en el Gran Premio de Hungría), todos ya hablan en el paddock del paquete que prepara Adrian Newey para dar un cambio radical a la temporada.

Fernando Alonso ha dicho que sería "increíble" que esas mejoras les permitieran adelantar a varios equipos ya de primeras: "Ahora estamos atrás, así que podemos dar ese paso. Luchar por los puntos sería un paso increíble, pero tenemos que mantener la calma".

"Es difícil cuantificar la mejora o hacer una estimación. Habrá un par de circuitos en los que, incluso con un coche mejorado, parece que no ganaremos mucho, como Monza o similares", ha explicado Fernando desde Spa, donde este fin de semana tendrá que volver a estar en la parte de atrás de la parrilla.

Reconoce que el cambio será radical en el coche: "Creo que la filosofía del coche quizás no era la adecuada y la estamos cambiando".

"Estamos haciendo diferentes modificaciones y reduciendo el peso. Más que poner un número, creo que se trata simplemente de ganar confianza en lo que estamos haciendo, también para el año que viene", cierra Alonso.

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