Bendita equivocación. Bendita mala predicción. Bendito error el que cometieron los errores de Aston Martin en Azerbaiyán. Lo cometieron por lo que son. Porque son máquinas. Porque una 'simple' máquina no es capaz de saber cómo se las gasta Fernando Alonso. No sabe lo que es capaz de hacer un piloto, un bicampeón, que si ya obró un auténtico milagro en la clasificación, en Q2, en carrera ha hecho otro más.

Y es que no se veía en los puntos. No se veía porque no le veían en los puntos. Porque Aston Martin, porque la previsión de Aston Martin, era un 13º o un 14º. Y no. Quizá con Stroll sí, pero no con Alonso. Lance tampoco cumplió... pero en su caso fue porque ni terminó la carrera por un problema en los frenos.

Pero Alonso sí que acabó. Vaya si la acabó. Fernando, que dijo tras la clasificación que los Williams y los Haas eran más rápidos, supo cómo actuar cuando vio parar a Colapinto. Cuando el argentino decidió que iba a intentar un 'undercut'. Sí, esa era su idea. Pero no, no salió bien.

Y de repente, Sainz

Porque Fernando y Aston Martin reaccionaron. En la vuelta 12, para dentro. Para dentro y a cambiar neumáticos. Duros, y a ver qué se podía rascar. Lando Norris ya estaba delante, algo normal viendo cómo va el McLaren. Pero el resto, tras él.

Tras él y sin poder acercarse. Y eso que Albon lo intentó, con una estrategia diferente que le iba a poner en ventaja de neumático al final de la carrera. Y sí, se llegó a poner a 1,4... pero no. Alonso sabía bien qué era lo que debía hacer.

Ni un solo error cometió. Como siempre. Cero fallos. Una conducción perfecta. Milimétrico. Rozando los muros sin llegar a tocarlos. Así estaba. Octavo. Octavo hasta que hubo alguien que sí se equivocó.

Y fue Carlos Sainz. Estaba animado el madrileño, que sin comerlo ni beberlo se vio envuelto en la lucha ya no por el podio sino por la segunda posición. El duelo Leclerc - Pérez le metió en la batalla, pero en plena recta un leve toque de volante hacia su izquierda le llevó al muro. A él, y al mexicano de Red Bull.

Sexto, tras Verstappen

Dos posiciones más para Alonso. Del octavo al sexto. Sexto. De la previsión, de esa que decía que sería 13º o 14º, a sumar un buen saco de puntos tanto para él como para un Aston Martin que, de nuevo, ve cómo sólo Fernando saca algo del AMR24.