Fue la imagen de la Q3. La surrealista imagen de la Q3 de Azerbaiyán. Porque es increíble que no lo vieran. Porque no se entiende cómo nadie en Williams no viera cómo iba a salir Alex Albon a pista. O, más que cómo, con qué iba a salir al asfalto el piloto tailandés. Porque no era algo pequeño. Porque no era algo del mismo color que el monoplaza. Porque no ver el ventilador...

Sí, salió con él. Encima del coche. Ahí estaba. El ventilador. Con los hielos y todo. Una pieza, de color amarillo o verde fluorescente y de un considerable tamaño que pasó desapercibida para los británicos. No para Piastri, que ya avisó por radio que un Williams había salido con algo con lo que no debería salir.

Mientras, Albon estaba ahí. Parado a la salida del pit lane con el ventilador encima. Intentando saber qué hacer mientras el crono corría y él no podía ni avanzar.

Al final le tocó hacer ahí un escorzo y sacarse de encima el ventilador con sus propias manos. Lo logró, después de más de un minuto lo logró. Su Q3, perdida.

Y Dirección de Carrera ya les ha echado el ojo además, porque claro... En pantalla, un aviso de que el incidente estaba anotado por un 'unsafe release' de Alex Albon.

A Hamilton, parece ser. No era la primera, pues salir por delante del resto era algo que en Williams parecían tener como prioridad en Bakú ante las grandes opciones de bandera roja. No hubo ni una en toda la clasificación.