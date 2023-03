Fernando Alonso tiene la oportunidad de soñar a lo grande con Aston Martin, un equipo que la temporada pasada quedó séptimo en el mundial de constructores con apenas 55 puntos. Con los quince del podio, más los ocho de Lance Stroll ya suma casi la mitad de los logrados hace un año. Esto demuestra que el Aston Martin empieza a ser competitivo.

En la misma situación de fábrica está Honda. La casa japonesa ha sido durante muchos años la gran dominadora de la categoría reina. Sin embargo, las lesiones del seis veces Campeón del Mundo, y a la vez gran entendedor de la moto, ha hecho que vaya cuesta abajo y en busca de encarrilarse. Ahí vuelve a entrar en acción Marc Márquez y la opción de luchar por el noveno título e igualar a Valentino Rossi.

El reto de Honda

Honda tiene trabajo por delante para darle a Marc Márquez una moto a la altura de equipos como Ducati o Aprilia, que le permita volver a encarrilar su carrera deportiva. Antes de la cuarta operación, el de Cervera fue capaz de hacer podios e incluso ganar carreras sin estar bien físicamente al 100%.

Throwback 2023 😅 What do you think? 😍 pic.twitter.com/W5rNSvGTXT — Marc Márquez (@marcmarquez93) February 13, 2023

La temporada pasada Honda terminó noveno en el mundial de constructores, y ahora trabaja para darle a Márquez la mejor moto. Algo que el propio piloto recalca en su propio documental 'All In': "Quiero volver arriba con vosotros, pero si no es con vosotros, me voy a buscar la vida"

Temporadas fuera

Eso hizo Fernando Alonso, que ha pasado por varios equipos hasta dar con la tecla clave, la de Aston Martin. Hace unos meses parecía imposible que la dupla verde pudiese luchar por el podio en la primera carrera. Lo logró gracias a factores como el esfuerzo o el trabajo constante. ¿Podrán Honda y Marc Márquez emular resultados?

Márquez y Alonso han estado fuera de sus competiciones varias temporadas, aunque han sido por diferentes razones. Márquez se lesionó, pero la calidad del piloto seguían estando ahí. Alonso consideró que, tras dos años en el limbo, era el momento de volver en su "mejor nivel". Ambos tienen el objetivo de repensar en los retos que le quedan por cumplir.