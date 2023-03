La pesadilla de Marc Márquez empezó en Jerez de 2020. Era el primer Gran Premio de la temporada, y el '93' venía en modo remontada, pero llegó la curva 3 y con ello la oportunidad de ponerse primero en carrera. En el golpeo contra el suelo recibió un fuerte impacto en el brazo derecho, que se había operado en el mes de noviembre.

Intentó volver la semana siguiente, también en Jerez. Superó las pruebas físicas pertinentes pero no pudo terminar la carrera. Caos. Unos días después "abrí una puerta corrediza, sentí un crujido y dije 'maldita sea'. Miré el brazo y tenía un bulto", expresó en su día el de Honda. Un obstáculo más que se alargaría hasta el año 2022.

Su último contratiempo fue en Italia y la obligación de una cuarta intervención quirúrgica. Eso le hizo volver a perderse gran parte de la temporada. "El sufrimiento superaba a la pasión", y necesitaba poner "remedio a esta situación" porque, "a causa del dolor que sufría constantemente", "no podía festejar, celebrar o reír".

💪🏼Last week I was in Austria, in the Red Bull Athlete Performance Center, making some preseason physical test before starting the new season. 2023 here we go!! #MM93

