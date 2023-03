Marc Márquez pueda estar ante una de las temporadas más complicadas de MotoGP. Se ha recuperado totalmente de sus problemas en el brazo derecho, pero ahora es la Honda la que se ha convertido en un dolor de cabeza. Su rendimiento parece estar muy lejos de los mejores.

Esta 'crisis' ha provocado la aparición de unos rumores que relacionaban a Márquez con Ducati, la escudería que domina la competición en estos momentos. Pero el de Cervera se ha encargado de negar todo en declaraciones a 'Motorsport'.

"No me lo planteo. Esto ha sido un rumor por la situación en la que está Honda durante estos dos años que ha parecido. Pero es que no me estoy planteando un cambio de aires", dice el ocho veces campeón de motociclismo.

"Tengo dos años de contrato, sería un error grande estar ahora planteándome un cambio de aires cuando tienes dos años de contrato con Honda. A mí me gusta coger el global de todo, que es que de 2013 a 2020 ganamos seis títulos", zanja el tema Márquez.

Sobre la Honda, dice que es una situación "difícil" y "dura", pero que todos están trabajando en la misma dirección: "Es duro a nivel deportivo, pero también ver cómo lo sufren ellos también".

"Para Honda es duro, somos el Repsol Honda Team y estamos obligados a luchar por títulos cada año. Sea yo, o sea mi compañero de equipo. Esto si estás en el mejor equipo por palmarés del mundo estás obligado a ello", dice el piloto de MotoGP.