Aston Martin es el equipo de moda en la Fórmula 1. Los británicos, que terminaron 2022 como el séptimo equipo de la parrilla empatados a puntos con Alfa Romeo, han comenzado a lo grande con un coche cien por cien renovado y con un Fernando Alonso asombrado en Bahrein para subirse al podio con los Red Bull. El monoplaza corre, funciona y parece ser un claro candidato a las victorias esta misma temporada.

Algo que parecía imposible cuando Alonso firmó con ellos, en verano del pasado curso. En ese momento, el equipo de Silverstone apenas superaba a Williams en el Mundial, y eran asiduos a caer en Q1 y a ocupar las últimas plazas en carrera.

Pero todo eso ha cambiado. El trabajo en invierno en la fábrica, con Dan Fallows, ex de Red Bull, y Eric Blandin, ex de Mercedes, ha logrado que el AMR23 haya nacido de la mejor forma posible. La lucha ya no es con Alpine o McLaren. La lucha es con Mercedes y con Ferrari.

"Alonso puede lograr algo..."

A los superó Alonso en Sakhir. Stroll, prácticamente con una mano, quedó por delante de George Russell. Por delante, eso sí, los Red Bull. Los a priori inalcanzables Red Bull.

Sí, pero todo es posible en una carrera. Mark Webber, ex de la marca de las bebidas energéticas, ha hablado en 'Motorsport' y ve con opciones a Aston Martin para poder ganar.

"Sí, sí que pueden ganar. Depende claro está de los Red Bull. Si tienen la fiabilidad sus victorias están aseguradas... pero Alonso puede lograr un triunfo en un día único. Esto seguro de que puede conseguir algo", afirma tajante Webber.

El oceánico, gran amigo de Alonso que ha puesto incluso una posible fecha para su adiós, está más que contento tanto por él como por el equipo Aston Martin.

"Se merecen el podio"

"El podio es tremendamente especial... pero Red Bull estaba controlando los tiempos. Iban despacio. Pero a ver cómo va el Aston en pistas con degradación inferior. Me alegro mucho por Alonso y por el equipo. Se lo merecen", termina Mark.

La próxima cita será Arabia Saudi, y luego Australia. Viendo cómo iba el coche en Bahrein, y los puntos donde era más fuerte, a saber si vamos a tener más podios este mismo mes...