Desde la noche de este domingo no se habla de otra cosa en el mundo de la Fórmula 1: 'Checo' Pérez, su futuro inmediato en Red Bull y la sombra de Fernando Alonso, que podría planear sobre el asiento del mexicano.

La marca de las bebidas energéticas se ha encargado de dar confianza al azteca en la carrera de su casa, pero voces autorizadas del 'Gran Circo' deslizan un hipotético trueque que podría dinamitar la parrilla.

De hecho, aunque ahora sea prácticamente imposible, imaginar a Fernando Alonso ataviado con el mono azul marino de los de las bebidas energéticas no es ninguna locura.

Y no lo es porque en múltiples ocasiones ha tenido la opción de fichar por los de Milton Keynes, pero por distintas circunstancias nunca se concretaron las propuestas.

En 2018, durante una entrevista en 'Sky F1', el asturiano lo reconoció abiertamente: "Tuve un par de ofertas de Red Bull. De hecho las tuve en 2007, 2009, 2011 y 2013 y dos este año, una en Mónaco y otra en agosto".

"Me han perseguido en cinco o seis ocasiones en los últimos siete años", añadió el bicampeón del mundo de Fórmula 1.

Fernando on Red Bull offering him a drive in 2018:

"I had a offer from Red Bull in 2007, 2009, 2011, 2013 and two this year one in Monaco and one in August."

pic.twitter.com/Srq8FvWoUR