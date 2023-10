Fernando Alonso ha sido capaz de revolucionar todas las redes sociales sin haber dicho ni tan siquiera una sola palabra. Y es que, tras los rumores sobre una posible marcha de 'Checo' Pérez de Red Bull, se está especulando, y mucho, que sea el asturiano el encargado de ocupar su asiento.

Por ello, las redes sociales han entrado en ebullición ante la posibilidad de ver al español compartiendo equipo con Max Verstappen y teniendo la oportunidad de no solo ganar la 33, sino de conseguir su tercer título mundial.

Una opción que, aunque lejana, no parece tan descabellada si finalmente se produce la venta de Aston Martin a un fondo árabe y si, a su vez, el piloto mexicano decide abandonar la entidad austriaca.

Además, el bajón de Aston Martin en las últimas carreras ha sido más que evidente y, si bien es cierto que a principio de temporada aspiraban a ser la segunda fuerza, ahora se encuentran peleando y sufriendo por entrar en los puntos.

Por si fuera poco, horas después de que este huracán haya sacudido las redes sociales, Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, ha querido echar más leña al fuego a través de su cuenta oficial de Twitter (X) con un enigmático mensaje: "Prefiero ser optimista y equivocado que pesimista y correcto".

“I’d rather be optimistic and wrong than pessimistic and right.”🙌 Elon Musk