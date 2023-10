El periodista Albert Fábrega soltó la 'bomba' pasada la medianoche de este lunes. "No me quiero creer el rumor que me han dicho ahora en el paddock. No", escribía en su cuenta de 'X', desatando la locura entre la afición española.

¿Fernando Alonso?, ¿Aston Martin?, ¿Carlos Sainz?, ¿'Checo' Pérez?... ¿a qué se refería Fábrega? En un mar de cábalas y suposiciones, las redes han desatacado la locura al deslizar que podría tratarse de Fernando Alonso.

Ese "rumor" implicaría la salida del asturiano de la escudería británica y su fichaje por Red Bull, lo que podría llevar al mexicano se vuelta al garaje del antiguo Racing Point.

Todo eran hipótesis hasta que José María Rubio, 'PressRacing' en 'X', se ha referido directamente a esta "locura".

"El rumor loco del paddock es esta foto de Alonso y Verstappen, ambos vestidos de azul, pero con toros sanfermineros. Checo' volviendo a Force India (ahora Aston Martin), un vuelco a todo y el reencuentro de Paul y Fer. ¿Locuras del paddock?", ha escrito el periodista.

Por el momento, hay poco de cierto en estos "rumores" y todo son habladurías que se destilan del paddock de Fórmula 1... pero quién sabe qué nos deparará el futuro. Cosas más locas se han visto en el 'Gran Circo'... y Red Bull nunca ha escondido su amor (ni ganas de fichar) a Fernando Alonso.