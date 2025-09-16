Aston Martin encuentra el motivo de la rotura del coche de Alonso en Monza: no, no fue culpa de Fernando

El equipo verde ha detallado que fue una piedra que lanzó el coche de Lando Norris la que dañó el Aston Martin: "No éramos conscientes del daño".

Fernando Alonso abandonó en Monza por la rotura de la suspensión y Aston Martin ya ha descubierto el fallo del coche. Nada tenía que ver ni con el piloto ni con el coche. El culpable fue Lando Norris, que lanzó piedras al salirse de la pista y una de ellas golpeó en el monoplaza de Fernando.

Según ha publicado 'Motorsport' este martes, Aston Martin ha explicado el fallo: "El equipo puede confirmar que algo de grava golpeó el coche de Fernando en la primera vuelta de carrera en varias áreas, incluyendo la suspensión, que se vio comprometida. El equipo no era consciente del daño, y el pequeño nivel de carga constante terminó desencadenando en la avería".

De primeras Aston Martin no entendió qué había pasado. Mike Krack dijo que habían recomendado a Lance Stroll tener cuidado en esa curva por si era un fallo de piloto... pero ahora se ha demostrado que no fue así.

Norris, en el inicio de la carrera, luchaba contra Max Verstappen y se fue fuera de la pista. Y lanzó grava a la pista.

El perjudicado fue Alonso, otra vez. El asturiano está teniendo muy mala suerte en este 2025. Cuando se acerca a los puntos en fines de semana que no merece, siempre le ocurre algo al Aston Martin.

Bakú es la próxima cita. Un trazado que debería favorecer al Aston Martin. Una nueva oportunidad para Fernando de sumar puntos. Está a dos de su compañero de equipo, Lance Stroll, en el mundial de pilotos.