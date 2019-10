Fernando Alonso y Flavio Briatore guardan una buena relación después de su época juntos en Renault, en la que el asturiano logró sus dos Mundiales de Fórmula 1.

En su visita a 'El Hormiguero', Alonso detalló cómo son las fiestas del que fuera su jefe en la escudería gala, unas fiestas en las que uno se puede encontrar... un castillo hinchable.

"Hay de todo. Te puedes encontrar un castillo hinchable, seguramente. Tiene varios locales, alguna vez sí que vamos muchos pilotos al local de Flavio. Sigue siendo un buen amigo mío. Es como te lo imaginas o peor", bromeaba Alonso.

Antes, Fernando Alonso habló con 'Jugones' sobre sus planes de futuro a corto y medio plazo, descartando casi al 100% la Fórmula 1 para 2020 y fijando 2021 como el momento clave para una posible vuelta.

"No creo que hasta 2021 haya ninguna posibilidad de volver para mí. Tampoco sé a ciencia cierta si voy a querer volver en 2021, pero no quiero cerrar la puerta a la Fórmula 1, pero me encuentro en un momento complicado para dar respuestas a la gente. Me queda un año y medio para decidir", explicó

Además, desvela con qué equipo le gustaría volver a ganar un Mundial de Fórmula 1: "Me gustaría ser campeón del mundo con cualquier equipo, incluso más con McLaren, que pasamos por años difíciles y estaría bien tener éxito juntos. Es un pensamiento a largo plazo que no ocupa mucho tiempo en mi cabeza".

