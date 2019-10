Fernando Alonso ha concedido una entrevista a Elisa Lasso de 'Jugones', con quien detalla lo que podría ser su posible vuelta a la Fórmula 1.

El asturiano nunca ha cerrado la puerta de manera definitiva a la Fórmula 1, una competición a la que reconoce no haber echado mucho de menos. "Soy consciente de lo que hay detrás, muchos viajes, he estado mejor haciendo otras cosas".

Eso sí, tiene claro con qué equipo querría ser de nuevo campeón del mundo de Fórmula 1: "Me gustaría ser campeón del mundo con cualquier equipo, incluso más con McLaren, que pasamos por años difíciles y estaría bien tener éxito juntos. Es un pensamiento a largo plazo que no ocupa mucho tiempo en mi cabeza".

Alonso pone fecha a ese posible retorno al 'Gran Circo', descartando prácticamente el año 2020 y poniendo su visión en el 2021. "No creo que hasta 2021 haya ninguna posibilidad de volver para mí. Tampoco sé a ciencia cierta si voy a querer volver en 2021, pero no quiero cerrar la puerta a la Fórmula 1, pero me encuentro en un momento complicado para dar respuestas a la gente. Me queda un año y medio para decidir", explica Alonso.

¿Posible vuelta a Ferrari?

¿Y Ferrari? La posibilidad de volver a la escudería italiana no parece cerrada para el asturiano, que reconoce haber mantenido una "buena relación" con Ferrari.

"Siempre he tenido buena relación con Ferrari, sobre todo con los mecánicos, ingenieros, jefes de equipo... la gente con la que trabajas durante cinco años tienes más una amistad que una relación laboral. Seguimos continuamente en contacto, tenemos un grupo de WhatsApp, vivo cerca de Italia... tenemos un buen grupo y un buen ambiente, pero no diferente del que tengo en McLaren", detalla.

