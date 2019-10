Todos pendientes de Fernando Alonso. Todos pensando en si volverá o en si no lo hará a la Fórmula 1 y si, de hacerlo, si lo hará vestido de rojo o de otro color como, por ejemplo, el de plata Mercedes. El asturiano sigue deshojando la margarita... pero no cierra la puerta a nada.

"¿Si me llama Ferrari? Ya veremos... Todo el mundo me pide volver algún día a la F1 y no es algo que tenga a corto plazo en la cabeza. Pero a medio plazo quizá. Poco a poco", afirma.

De momento, lo primero es el Dakar. Fernando ya se ha preparado en el Rally de Marruecos, donde pudo competir de tú a tú con los más grandes. Eso sí, no fue algo demasiado plácido por los problemas que tuvo.

"Fue divertido, a la hora de preparar un posible Dakar era fundamental tener un rally de preparación", afirma Alonso.

El bicampeón de F1 y de las 24 Horas de Le Mans habló de las diferencias que suponen las dunas con respecto al asfalto. "Son etapas largas, con muchas horas de conducción y muchas trampas. No hay que ir tan al extremo. Quizá sí ir al 80% durante todo el rally", afirma.

Fernando Alonso está en boca de todos por su posible regreso a la Fórmula 1. En estos meses, su nombre ha sonado para diversos equipos como Red Bull, Mercedes y, sobre todo, Ferrari. El asturiano solo volverá a los monoplazas si le ofrecen un coche campeón, y salvo sorpresa solo esas tres escuderías se lo pueden asegurar.

