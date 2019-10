Volver a ver a Fernando Alonso vestido de rojo es una posibilidad que va pareciendo menos imposible con el paso del tiempo.

Su "ya veremos" al micrófono de laSexta ha abierto todas las opciones, unas palabras con una sonrisa reveladora. En 'Jugones' ha detallado que guarda una "buena relación" con la escudería italiana.

"Siempre he tenido buena relación con Ferrari, sobre todo con los mecánicos, ingenieros, jefes de equipo... la gente con la que trabajas durante cinco años tienes más una amistad que una relación laboral. Seguimos continuamente en contacto, tenemos un grupo de WhatsApp, vivo cerca de Italia... tenemos un buen grupo y un buen ambiente, pero no diferente del que tengo en McLaren", asegura.

Alonso no descarta volver a la Fórmula 1, aunque cree que no habrá ninguna posibilidad hasta el año 2021, descartando prácticamente el 2020.

"Tampoco sé a ciencia cierta si voy a querer volver en 2021, pero no quiero cerrar la puerta a la Fórmula 1, pero me encuentro en un momento complicado para dar respuestas a la gente. Me queda un año y medio para decidir", confiesa.

