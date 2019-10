'Jugones' ha podido estar con Fernando Alonso, que ha respondido a todas las preguntas que hay alrededor de su futuro. Elisa Lasso ha preguntado al asturiano sobre su posible vuelta a la Fórmula 1, dando una fecha.

"No creo que hasta 2021 haya ninguna posibilidad de volver para mí. Tampoco sé a ciencia cierta si voy a querer volver en 2021, pero no quiero cerrar la puerta a la Fórmula 1, pero me encuentro en un momento complicado para dar respuestas a la gente. Me queda un año y medio para decidir", explica Alonso.

Alonso descarta una posible vuelta en 2020, pero en 2021 se lo planteará de nuevo. Su destino más probable estará en el Dakar, una prueba en la que en más de una ocasión ha dejado caer que participará con Toyota.

Sin embargo, hay otra prueba que probablemente dispute en 2020: la IndyCar. Alonso reconoce que las 500 Millas de Indianápolis siguen estando en su "lista de deseos". Su regreso a la Fórmula 1 tendrá que esperar, al menos, hasta 2021.

También se sincera cuando habla sobre la posibilidad de volver a ser campeón del mundo de Fórmula 1, poniendo a un equipo por encima del resto.

"Me gustaría ser campeón del mundo con cualquier equipo, incluso más con McLaren, que pasamos por años difíciles y estaría bien tener éxito juntos. Es un pensamiento a largo plazo que no ocupa mucho tiempo en mi cabeza", asegura.

