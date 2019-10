En la rueda de prensa que traía hoy de vuelta a Madrid a Fernando Alonso, la pregunta sobre la actualidad en Cataluña era obligatoria y el piloto asturiano habló durante más de un minuto para dar respuesta a su visión sobre este conflicto:

"Lo vivo con tristeza. Es difícil opinar sin estar dentro. He viajado por todo el mundo, conozco la mayoría de los países si no todos, y te aseguro que no hay ningún país como España. Ningún país. Ni por su riqueza, ni por sus gentes, ni por su variedad... de carácter, gastronomía o costumbres. Somos el mejor país del mundo y deberíamos valorarlo más y ser mucho mas felices, con nuestra variedad. Me da mucha tristeza y ojalá se solucione todo pronto porque tenemos que estar mucho más orgullosos de nosotros".

Una explicación detallada donde el piloto que colocó a España en el mapa de la Fórmula 1 llama a la calma y pide que termine este complicado problema, que también, aunque por motivos bien diferentes está alcanzando repercusión mundial.