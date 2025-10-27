Aston Martin da la razón a Alonso: "Todos hacían lo que querían..."

Mike Krack, persona importante en el 'box' de la escudería, considera que la FIA no tomó la decisión correcta pero también asume su parte de culpa con el rendimiento del monoplaza.

Fernando Alonso tuvo un Gran Premio de México para olvidar. El asturiano, tras varios contratiempos, se vio obligado a abandonar la carrera en la vuelta 35 cuando rodaba como último clasificado. Fernando tuvo problemas desde el principio del fin de semana hasta el final lo que terminó cortando su buena dinámica de puntos con el Aston Martin.

Sin embargo, la batalla en el Autódromo Hermanos Rodríguez comenzó de manera muy cruel para un Alonso que tuvo que ver como varios coche se libraban de hacer la trazada sin sanción. Eso enfadó, y mucho, al dos veces campeón del mundo que, minutos después, estalló por radio.

Una queja que cobró aún más fuerza con las declaraciones postcarrera de Alonso y con las palabras de uno de los jefes de Aston Martin, Mike Krack. El directivo luxemburgués le dio la razón en su enfado a Fernando y luego reconoció tener trabajo por delante con el desempeño del coche en pista.

"En la vuelta 1 tuve la sensación de que todos hacían lo que querían y se salían con la suya. Es difícil decidir a quién culpar, pero entiendo perfectamente el enfado de Fernando. Si ves su 'onboard', ya había pasado a varios coches y luego le volvieron a aparecer delante", reconoció Krack en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

"En algunos aspectos fuimos mejores de lo que esperábamos, pero seguimos sin entender México", aseguró el directivo tras el cuarto abandono consecutivo de Alonso en México.