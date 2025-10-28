Hoy, en Equipo de Investigación, Glòria Serra presenta 'La historia de la DANA: las horas ausentes"

Equipo de Investigación emite esta noche 'La historia de la DANA: las horas ausentes', un especial que reconstruye minuto a minuto la gestión de la mayor catástrofe natural reciente en España.

Seis meses después de la primera reconstrucción televisiva de la DANA de Valencia, Equipo de Investigación regresa con las nuevas pruebas y material inédito que arrojan luz sobre lo ocurrido el 29 de octubre de 2024.

Por primera vez, se muestran las grabaciones internas del Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI), hoy incorporadas a la investigación judicial abierta en Catarroja.

El especial del programa presentado por Glòria Serra pone en imágenes lo que investiga la Justicia: las horas claves en las que la Administración debatía cómo reaccionar mientras cientos de valencianos permanecían atrapados, sin aviso ni cobertura, luchando por sobrevivir.

Con este programa especial, Equipo de Investigación lleva a cabo una reconstrucción definitiva y precisa, que cierra el círculo abierto hace seis meses con su primera emisión sobre lo sucedido en Valencia.

Esta noche, a partir de las 22:45 h en laSexta, Equipo de Investigación presenta 'La historia de la DANA: las horas ausentes'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.