El jefe de pista de Aston Martin: "Fernando Alonso estaba muy enfadado"

Mike Krack explicó el mosqueo del piloto asturiano después de que varios pilotos a los que ya había adelantado se saltasen la curva uno y le pasaran.

Fernando Alonso, mientras luchaba por la 14ª posición, se vio obligado a abandonar en la vuelta 36 del Gran Premio de México debido a un problemas en los frenos de su AMR25.

Tras la carrera, Mike Krack, responsable de pista de Aston Martin, explicó la decisión que llevó a boxes al asturiano antes de tiempo.

"Pilotó muy rápido y muy cerca detrás de Carlos y eso afectó a la refrigeración y a los neumáticos. Así que nos vimos en problemas de temperatura y desgaste que se volvieron un poco alarmantes para el resto de la carrera. Y teniendo en cuenta las posiciones en las que estábamos y el ritmo que teníamos, era mejor no arriesgar", señaló en declaraciones a 'As'.

Krack también se refirió al enfado del bicampeón del mundo de Fórmula 1 después de que varios pilotos a los que ya había adelantado, entre ellos Sainz y Lawson, se saltasen la primera curva y salieran delante de él en la tercera.

"Aquí tenemos una tradición de que en la primera vuelta, la curva uno es una carnicería. Hubo sanciones, supongo que la FIA revisará de manera crítica lo que sucedió. Fernando estaba muy enfadado por cómo se dio todo en esa curva uno. Y si te fijas en las cámaras 'on-board', ya había adelantado a varios coches que luego salieron muy por delante de él", afirmó el luxemburgués.

"En la curva uno a veces parece que todo el mundo hace lo que quiere y te puedes salir con la tuya, y seguro que muchos estáis de acuerdo. No es fácil saber cuál es el origen de todo o quién es responsable, qué es un incidente de carrera o quién tiene la culpa. Es difícil y entiendo que la FIA no quiera equivocarse en esas situaciones. Todo eso se discute y no sucede igual en todos los circuitos", añadió.