El tenista con el que Davidovich anuncia un nuevo 'Big3': "Serás el nuevo Djokovic para Sinner y Alcaraz"

El español cayó en la final del torneo de Basilea y fue su rival quien se llevó uno de los mayores halagos que pueda recibir uno en el mundo del tenis.

2025 ha sido un año en el que el tenis se ha rendido a dos jugadores en concreto. Dos estrellas que no solo han demostrado ser, con diferencia, los mejores del mundo sino que también han dejado claro que su rivalidad se podría trasladar muchos años seguidos.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no han tenido rival este curso. Solo entre ellos han podido superarse y eso se ha visto reflejado en el reparto de títulos de Grand Slam, dos para cada uno. Al resto del circuito le han caído hasta críticas por tener tan poca capacidad de derrocar al español y al italiano de la cima del tenis mundial.

Ni Djokovic ha podido seguirles el ritmo. El mundo del tenis busca inconscientemente un nuevo 'Big3' y, con Alcaraz y Sinner ya asentados en lo más alto, una nueva figura se espera que emerja para plantarles cara.

Alejandro Davidovich tiene muy claro quién será ese tenista. El malagueño perdió contra Joao Fonseca en la final del ATP de Basilea y no dudó en anunciar el brillante futuro que le espera al brasileño.

"Eres la nueva gran personalidad del tenis. Tienes un futuro brillante, serás el nuevo Djokovic para Sinner y Alcaraz", aseguró Davidovich.

Fonseca tiene tan solo 19 años. Es cierto que aún no ha ganado un gran título y que no cuenta con la irrupción que tuvo Alcaraz a su edad. Sin embargo, el 'carioca' parece tener talento de sobra que, en el caso de ser pulido, podría llegar a dar guerra a Carlos y Jannik.