El PSOE justifica al juez del caso Koldo que retiró un millón de euros de su cuenta entre 2017 y 2024 para pagos en efectivo

Los detalles Los socialistas insisten en la nueva documentación que han aportado al Supremo en que "todos los pagos están en la contabilidad oficial del partido, que es la única que existe, y los pagos en metálico se sacan del banco".

Nuevo intento del PSOE de aclarar cualquier sospecha sobre los pagos en efectivo al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García. Los socialistas han aportado al Tribunal Supremo documentación sobre los pagos en metálico hechos por caja correspondientes a los gastos del equipo de la Secretaría de Organización. Los documentos aportados desvelan que las salidas en efectivo del banco a la caja del PSOE entre 2017 y 2024 suman 942.388 euros.

Así, el juez Leopoldo Puente, que investiga el supuesto amaño de obras a cambio de comisiones en torno al Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos tiene ahora más documentación en la causa. En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, el partido detalla que las incongruencias detectadas por la UCO se deberían a que hasta ahora el tribunal solo tenía los gastos liquidados individualmente a los dos ex secretarios de Organización investigados (Ábalos y Santos Cerdán) y del antiguo asesor del ministro. Pero explican que estos también pudieron recibir pagos en efectivo por gastos de sus equipos de la Secretaría de Organización, que estaban anotadas como tales en la contabilidad del partido, no de forma individualizada.

El PSOE insiste en su escrito en que "todos los pagos están en la contabilidad oficial del partido, que es la única que existe, y los pagos en metálico se sacan del banco". Además, consta que en ninguna de las remesas de metálico tramitadas se pidieron al banco ni se ingresaron en caja billetes de quinientos euros.

El PSOE ha entregado esta documentación después de que el juez Puente descartara la semana pasada la petición de la acusación popular (con el PP al frente) de solicitar al PSOE todos los movimiento de caja de los últimos ocho años. El PP hacía esta petición aludiendo al informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos en el que se advertía "una falta de concordancia" entre la documentación remitida por el PSOE al Supremo sobre llas liquidaciones hechas a Ábalos y conversaciones entre Koldo García y su exmujer, Patricia Uriz, sobre supuestos ingresos en efectivo "mediante sobres en la sede del PSOE".

Ahora el PSOE ha decidido aportar más documentación para intentar aclarar cualquier sospecha antes de las declaraciones como testigos este miércoles del exgerente Mariano Moreno y la trabajadora de la Secretaría de Organización Celia Rodríguez. Y también antes de la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del Senado este jueves.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.