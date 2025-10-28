El jefe de Aston Martin desvela cómo es el trabajo de Newey: "Él no va a reuniones sobre el negocio..."

Andy Cowell, jefe de Aston Martin, dice que el ingeniero no quiere saber nada sobre el negocio de la marca y se centra en el desarrollo del monoplaza.

Adrian Newey sigue preparando el Aston Martin de la temporada que viene, ese con el que Fernando Alonso quiere asaltar el tercer título de la Fórmula 1. Andy Cowell, jefe de la marca inglesa, dice que el ingeniero no quiere saber nada de Aston Martin como empresa y sólo piensa en el desarrollo del coche.

Así lo dice en una entrevista que ha publicado la escudería: "Adrian tiene un historial impresionante. Pero su atención al detalle y su entusiasmo por seguir adelante son sencillamente alucinantes. Ha impulsado a toda la organización. Es un ingeniero al 110%. No le interesa ir a reuniones para hablar sobre la organización del negocio. Lo único que hace es pasar el día mirando los detalles del coche de carreras".

"Creo que él analiza el coche en su conjunto. No es solo un especialista en aerodinámica. No es solo un especialista en dinámica de vehículos. Diseña el coche completo. Y analiza todos los aspectos, desde el flujo de aire, que es crucial para el rendimiento, hasta la facilidad de mantenimiento del coche", dice el jefe de Aston Martin.

Con Newey los cambios en el coche son más fáciles: "De este modo, se puede cambiar rápidamente la altura de la suspensión en Libres 1. Se fija en los pequeños detalles para mejorar el rendimiento aerodinámico, pero también comprende todos los aspectos de un fin de semana de carrera y cómo conseguir puntos para el campeonato".

Los ingenieros se ven desafiados por sus ideas: "Ahora le está poniendo la vida muy difícil a los ingenieros...".

"Así que algunas de las estructuras mecánicas, reducir el peso del coche, meter todo en el espacio increíblemente reducido que queda dentro del coche de carreras una vez que Adrian lo ha encajado todo", dice para finalizar el jefe de Cowell.